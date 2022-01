Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara inregistreaza creșteri semnificative. Anul trecut prețul apartamentelor la nivel național a crescut cu aproape 15 procente. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Brașov, iar la polul opus se afla Timișoara. Dezvoltatorii imobiliari spun ca aceste tendinte vor continua și in 2022,…

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters,…

- Dezvoltatorii isi vor sacrifica marja de profit, in cele mai multe cazuri, pentru ca sunt constienti de faptul ca nu mai pot sa creasca preturile cu 10-15% ca in ultimii ani, in conditiile scumpirii materialelor de constructie, considera reprezentanti ai pietei rezidentiale. Totodata, ritmul vanzarilor…

- Doar 10% dintre consumatorii de gaze vor beneficia de facturi compensate in aceasta iarna, in timp ce la energie electrica este vorba de 15% dintre consumatori, care vor primi un discount de pana la 30 de lei pe luna, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Energia Inteligenta. Asociatia arata ca plafonarea…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), a transmis joi, un avertisment cu privire la creșterea prețurilor la energia electrica și gaze. Aceștia noteaza ca sute de medicamente care sunt vandute sub prețul de producție ar putea sa dispara de pe piața, afectandu-i astfel…

- Cel mai competent expert al nostru in privința pieței de energie, Iulian Iancu, a prezentat joi, 9 decembrie, schema prin care furnizorii de energie par a se fi cartelizat la nivel global pentru a produce o criza a prețurilor produselor energetice. Ce urmarește acest complot? O contracarare a politicilor…

- Contractele pentru petrolului Brent cu livrare in ianuarie au scazut cu 2,8%, la 79 de dolari pe baril, in timp ce contractele pentru petrolul WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in decembrie, a coborat cu 3,2%, la 76,47 dolari pe baril, in ultima zi de tranzactionare. Petrolul Brent a…

- Samsung a avut unul dintre cele mai bune trimestre din istoria sa datorita proceosarelor, datorita TV-urilor OLED și datorita smartphone-urilor. Cifra de afaceri a fost de 63 miliarde dolari, iar profitul net, de peste 13 miliarde dolari. Business-ul a crescut mai ales fiindca procesoarele produse de…