Lucian Avramescu: Sunt umbra umbrei mele M-a sunat cu un mesaj incurajator Liviu Mogoș, cel care a faptuit generos ferestrele Bisericii de Piatra din Livada. Simte ca e ceva in neregula cu mine și ma cearta matinal cu incurajari. Imi da exemplul unui scriitor pe care-l știu foarte bine și care a devenit umbra lui, dar nu se da batut. Eu, imi da el de ințeles, aș fi plamadit dintr-un material tare. Așa sa fie? Daca acela e umbra celui ce-a fost, eu ma simt umbra umbrei mele. O depresie ma cerceteaza și-mi ia masuri, feminina cu care nu am avut de-a face. Scriu cu un deget de la mana dreapta, ajutata sa se miște de mana stanga. Rar nimeresc… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

