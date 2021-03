Lucian Avramescu: Şi totuşi, suntem ţara oamenilor de omenie Buni zori, prieteni! E patru și nu mai am somn. De la 23,00 pana acum au trecut cinci ore, destul pentru cochetat cu visele și intunericul. Afara bezna sta bine așezata pe casa, iar lupoaica Odra, care n-are nici ea somn, latra indarjit spre Cricov, simțind poate mersul furișat al unei vulpi sau fantoma Lunii sub nori. Scriitorul american Jack London a dormit toata viața cinci ore pe noapte. In zori scria și cand era spalator de punte pe vapor și cand ajunsese celebru. Eu am inceput aseara cartea lui Rainer Maria Rilke ”Scrisori catre un tanar poet”. N-o știam. Am citit licean, student și mereu,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

