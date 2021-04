Lucian Avramescu: Scrisoare dintr-un butoi cu smoală Va scriu cu drag de-aici mama si tata Chiar de-ați murit de dor și de covid Cu unghiile scriu, muiate-n sange Pe coala unui confortabil zid Ne-am cunoscut noi, cele doua fete Cu ei, pupandu-ne pe-un nou program Sunt chestii ce va depașesc pe voi Ramași la Facebook și la Instagram Apoi ne-au luat ca Dinca, baieți fini Intr-o mașina mare și bengoasa Sa ne arate țari și balerini In casa lor, o pivnița luxoasa Veneau buluc barbații in alai Erau negri, mulatri, fel de fel Fumam ierburi culese chiar din rai Intr-un subsol ce se chema bordel Eram menite unei vieți frumoase Doar nu stateam la țara… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- (Publicat: mart. 31, 2016. Reamintita de Facebook) Desculți umblam, fara ciorap N-aveam scumpeturi in dulap Dar nu eram cazuți in cap Azi țara e-un talcioc de hoți Fura, nu unul, fura toți, Fals – doar alesul de la toți! Eram un neam cu munți bogați Azi chiar și munții-s arendați Cand nu-s furați…

- Așa cum ți-am spus, nu cred in acțiunile de intrajutorare, din aceasta pricina refuzand sa-ți dau un cont unde s-ar putea depune ceva bani pentru Biserica din Livada. Ai insistat și ți-am transmis totuși, ca așa merg eu pe mana femeilor, acum patru zile contul Asociației care are de doi ani 1000 lei.…

- Val de reacții și revolta din partea studenților pe pagina de facebook a premierului Florin Cițu. Aceștia sunt din nou revoltați pe Florin Cițu, in urma anunțului pe care l-a facut astazi pe pagina. Problema și valul de reacții din partea studenților vine dupa ce Florin Cițu a anunțat inițial ca inscrierea…

- Radu Palanița, al patrulea Golden Buzz al sezonului 10 ”Romanii au talent” și omul in care a crezut Florin Calinescu, este in doliu. Barbatul și-a descris trairile pe contul de Facebook, dand și un sfat urmaritorilor sai. Radu Palanița, caștigatorul sezonului 10 Romanii au talent, este in doliu „Scriu…

- Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte PSD spune ca „Guvernul a zis una la Bruxelles, și ne spune alta la București” și atrage atenția ca prin prisma dublului limbaj, raportul de țara elaborat de Comisia Europeana se anunța dezastruos. „Guvernul a zis una la Bruxelles, și ne spune alta la…

- Cel puțin 84 de romani sunt tinuti pe aeroportul din Cancun de catre autoritatile mexicane, care le refuza intrarea in tara. Anuntul a fost facut pe Facebook de un jurnalist timișorean aflat printre acestia, care sustine ca politistii de frontiera le-au luat telefoanele si se pregatesc sa le refuze…

- Toni Grecu este unul dintre pacienții aflați in spitalul Matei Balș, in noaptea in care a izbucnit incendiul care a ucis mai multe persoane. Din fericire pentru el, artistul a reușit sa se salveze, cu eforturi supraomenești. Focul a izbucnit la parterul unui corp de cladire, intr-un salon in care erau…

- Poate cel mai iubit actor dintotdeauna, Florin Piersic implinește maine 85 de ani. Simbol al culturii și cinematografiei romanești, artistul a generații de romani s-a decis sa nu se aniverseze anul acesta dat fiind situația deloc imbucuratoare. Iși va dedica aniversarea familiei sale. Marele artist…