Lucian Avramescu: Scrisoare către donatorii Bisericii din Livadă Somnul refuza sa-mi fie prieten. Voi, cu care, mut fiind, vorbesc in gand, intovarașiți cu caldura drumul meu catre planul de a duce la bun sfarșit Biserica de Piatra din Livada. Este, precum știți, inchinata Maicii Domnului și a sporit spre cer mai mult decat nadajduiam, Muzeul Pietrei. Ieri, vineri, au sosit de la Cluj, conform comenzii și ințelegerii, vitraliile care au adus lumina și arta bisericeasca, naosului rotund, de fapt Grotei de piatra a Nașterii. Aici se patrunde intai din Pridvor și, de la un opaiț, simți in nari miros de ulei și ceara. Truda de o zi a montarii, consumata in tacere… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- O prietena ma cearta cu duioșie ca n-am mai postat imagini cu Biserica noastra de Piatra. E bine (eu scarțai din toate balamalele), iar in fața primului vitraliu cu Maica Domnului alaptandu-și cerescul Fiu, arde, pe o masuța de piatra, o candela aprinsa de Giorgiana. Douasprezece scaune cioplite de…

- E cinci pe ceasul din perete. Cat o fi in cerul din care cad zapezi? Poate visez și nu ninge. In Biserica din Livada am trimis ieri o masa alba de calcar. Pe masa soția a aprins o candela. Caldela va arde toata iarna, timp in care mobilez interioarele Bisericii de Piatra. Mi-au sosit și douasprezece…

- Graficianul Claudiu Voicu a finalizat coperta romanului, parțial publicat de AMPress, ”La inceput a fost duminica”, al Giorgianei Radu-Avramescu. Cartea va putea fi comandata Editurii, sau autoarei, pe adresa de mail [email protected] Costa 35 lei, TVA inclus. Drepturile de autor sunt donate…

- Lucian Avramescu Acum doua saptamani, Muzeul Pietrei a fost vizitat de o familie de clujeni. Au fost incantati de ceea ce au vazut, dar nu-i destul pentru ca vizita transilvanenilor sa se integreze in memoria de piatra a locului și sa devina eveniment. La plecare, pentru Biserica din Livada, inchinata…

- Acum doua saptamani, Muzeul Pietrei a fost vizitat de o familie de clujeni. Au fost incantați de ceea ce au vazut, dar nu-i destul pentru ca vizita transilvanenilor sa se integreze in memoria de piatra a locului și sa devina eveniment. La plecare, pentru Biserica din Livada, inchinata Maicii Domnului,…

- Aseara, cand ziua se ingana straveziu cu noaptea, meșterul Vasile mi-a adus o veste pe care o tot așteptam. Turla principala a Bisericii din Livada a fost integral șindriluita. Pe afara e gata. Se vede acum ca o mireasa, iar creionul ei alb se iscalește pe cerul de un albastru fara riduri de nori.…

- M-a sunat cu un mesaj incurajator Liviu Mogoș, cel care a faptuit generos ferestrele Bisericii de Piatra din Livada. Simte ca e ceva in neregula cu mine și ma cearta matinal cu incurajari. Imi da exemplul unui scriitor pe care-l știu foarte bine și care a devenit umbra lui, dar nu se da batut. Eu,…

- Giorgiana Radu Zi de joi complicata. Mai ales din pricina oamenilor. Romania are un deficit uriaș de oameni, de oameni de omenie. La șapte dimineața constatam o pana de curent. Muzeul Pietrei e singurul care n-are energie electrica. Culmea, se intampla fix la o saptamana dupa un episod similar. La…