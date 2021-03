Lucian Avramescu: Pustietatea nu ia autobuzul Indiferența ca un gol de aer in care nici soarele nu poate sa respire toate se duc ca o turma fugarita de vulturi doar umbra mainii tale imi alege culorile caci neputința face vraiște curcubeul din care eu mi-am luat și pus deoparte culoarea roșie a primei caderi alege-ma din mine știu ca e greu sa ma mai deosebești numara șapte ceruri sub șapte ruginite lacate eu sunt dedesubt eu sunt caldaramul peste care trec șenilele inzauate aerul care iese dintre buzele mele și-ți infioara lobul urechii facand ca pulpele sa se adune ca doua aripi nu-s eu ci semnul ca pasarea nopții și-a reluat veghea indatoritoare,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o experiența de peste 20 de ani in industria comercializarii și montajului profesional de seminee și al unui univers complet de soluții de incalzire alternativa, specialiștii de la PEFOC ne-au recunoscut ca, cea mai des intalnita intrebare primita de la clienți este: Care este cel mai potrivit șemineu…

- Autobuzul a luat foc in mers, in timp ce in interior se aflau zeci de persoane. Soferul a plecat dintr-o statie si dupa ce a vazut ca partea din spatele masinii a luat foc, a oprit autobuzul. Toti calatorii au coborat si nu au fost persoane ranite. "A fost o interventie foarte rapida, punctul de lucru…

- Lucian Avramescu Omul imita, i-un actor perfect Face din gat vioara sau sirena Se poate transforma in leu sau greier Dar ma-ntristeaza rolul de hiena Prea mulți actori in rolul de hiena Rolul de vrabie nu-l ține mult Imita vantul din modestu-i gat Actor pe scena marilor confuzii Face frumos și uneori…

- S.C. Publitrans 2000 S.A. aduce la cunostinta elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat ca, incepand cu data de 18 ianuarie 2021, se vor elibera abonamente lunare gratuite la toate cele 18 puncte de vanzare bilete si abonamente din municipiul Pitesti, existente in statiile de autobuz.…

- Am atipit pe-o ploaie depresiva Și m-am trezit sub cea mai grea ninsoare Azi satul și-a mai dus la groapa-un mort Plouat de o tacuta disperare Ninge frumos, de parca-ar șterge urme Din cerul paralelipipedic Ma uit la geometria cazatoare De care maine sigur ma impiedic Craciunul face azi a doua zi Pruncul…

- Luiza Radulescu Pintilie A iesit, de curand, de sub tipar, o noua carte semnata de scriitorul si jurnalistul Lucian Avramescu, purtand titlul „Confesiunile unui mut care a vorbit candva”. O carte ale carei file s-au scris, mai intai, intr-un cald si apropiat dialog cotidian al distinsului autor…