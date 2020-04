Lucian Avramescu: Muțenia mi-a lăsat cusururile neatinse Buni zori! Scriu pentru a nu uita. Verific, in același timp, daca amuțirea mea imi strica randuielile memoriei, iar vechile cusururi și eventualele calitați au ramas la locul lor sau au avut și ele de suferit. Un cusur neințeles pentru prietenele mele mai ales, a fost cel de a nu baga de seama cu ce-i imbracat un om. Prietenele zic, fiindca ele mai abitir țin sa afle cu ce era imbracata cutarica, nevasta primarului, soața ambasadorului, cum era voalul miresei, daca fetele erau in rochii lungi și care era culoarea preferata a serii. Asta cand eu participam la un eveniment, uneori fara sa-mi faca… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Scriu nu pentru a ma vindeca de muțenie – minune in care nu mai cred – ci pentru a-mi verifica gandurile care stau cica in cap, claie peste gramada, iar omul cu oarecare sforțare le descalcește. Sunt bucuros ca nu ma caut de cuvinte, ele stand la indemana, ceea ce ține departe primul diagnostic primit…

- Scriu. Scriu ca si cand as vorbi. In cap vorbele se aliniaza cuminti, fac tumbe uneori, spre amuzamentul unei sali care aplauda. Seara vine greu și imi sta pe umeri ca o pasare pe care n-o știu. Poate ca va incepe, in curand, sa-mi ciuguleasca, izbindu-l cu clonțul ei de oțel, creierul. Prometeu inlanțuit,…

- Mint partial. De fapt, ramanand in parafraza tragicului poem al lui Nicolae Labiș, ”Moartea caprioarei”, ar trebui sa scriu ”Semivorbesc și semiplang. Semivorbesc”. Ieri, avand surpriza primilor oaspeți care mi-au pașit pargul, dupa spitalizari cu repetiție, ținand ”sa ma vada cu ochii lor”, prieteni…

- Scriu rar, din ce in ce mai rar, in mine Raman cuvintele, ca niște oase-n gat Și nu-mi mai vine sa le scriu, chiar daca Caligrafia-mi ține de urat Sunt, doamna mea, azi mai infirm ca ciungii Piciorul bont cu care-am scris s-a rupt Și am ramas deasupra ca un pom Uscat la coaja, viu pe dedesubt Azi,…

