Lucian Avramescu: La nunta noastră n-a căzut o stea Ne-am logodit, cu toți copacii preoți Era spre seara, luna era plina Altarul era tot numai smaralde Logodna doar, ramas-a clandestina Azi am ieșit in lume, lumea geme, Se stramba ca de-o nepermisa toana Fara sa vada-n mine-un sincer mire Și nici in tine, pura, o icoana Ne-am logodit sublim, ca-n Miorița La nunta noastra n-a cazut o stea Și nimeni dintre-ai codrilor talhari Sfarșitul dragostei nu ni-l dorea Azi, intre noi, pune distanța vremea Tu-mbatranești, eu brusc intineresc Astfel sau invers, dar ce mai conteaza Cand ochii noștri-și spun ca se iubesc 31 octombrie 2019, Sangeru Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

