Lucian Avramescu: Deosebirea dintre a cuvânta și a scrie De cand vorbesc greu, te mangai cu mai multa migala, Atent la silabele de iubire pe care le scriu pe umerii tai De cand mi-au pus doctorii Interdicție temporara pe excesul de vorbe Palmele meu au preluat cuvintele Și cat de minunate șoapte de dragoste iți spun ele Aspre și batatorite de scris și de taiat lemne N-am știut pana acum ce oratorie conțin degetele mele Și ce iute luneca pe clapele de pian ale laptopului In timp ce in cap țin minunate discursuri despre Cum rasare graul in farfurioara Pus in geam de Sfantul Andrei Și povestesc vizitatorilor Muzeului Pietrei Nașterea a doua roci… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Mundo Deportivo scrie, marti, ca jucatorul formatiei FC Barcelona, Lionel Messi, va castiga Balonul de Aur, fiind urmat in clasament de fundasul echipei Liverpool, Virgil van Dijk, potrivit news.ro.Sursa citata mentioneaza ca o echipa de la France Football, care decerneaza trofeul,…

- Jurnalista Sorina Matei acuza presiuni la adresa presei din Romania pentru a nu mai scrie/relata despre refuzul președintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere cu candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila."Vreau sa va spun, la modul cel mai serios si fara nicio gluma, ca…

- Celebrul jucator american de golf Tiger Woods, cu 15 titluri majore in palmares, a anuntat marti ca a decis sa isi scrie autobiografia, intitulata "Back", pentru a corecta, in opinia sa, "multe erori" si dezinformari legate de viata si cariera sa, informeaza

- Iubito, scrie Luna poezii aseara m-am uitat discret spre ea in cerul colorat c-un fel de gri și Luna, ce sa vezi, scria, scria cu supla ei penița aplecata se tot oprea și iar pornea sa scrie cauta rime, asta cauta și-am ințeles ca scrie poezie slaba, tragand de-un vers pieziș, in panta ca bietul…

- ”2 ani, 2 luni si 2 zile la MJ. Un titlu de volum, plin de evocari din perioada de referința” a scris Tudorel Toader, pe Facebook. Fostul ministru al Justiției a mai avut mesaje dupa ce a plecat de la Ministerul de Justiție.

- Mort, firește, mort ca un fluture pe lampa Cu aripile arse ramane-voi viu Iar poezii de dragoste, gen buna seara, iubito, Iți voi dedica pe șest, din sicriu Mi-e dor, o sa razi, de ziua de ieri Indiferent ma lasa, nebuloasa, ziua de maine, Prizonier al temniței fara temniceri Fara lacate, respir doar…

- Data de 21 septembrie 2019 va ramane in analele sportului Romanesc ca fiind data la care s-au pus bazele oficiale ale sportului Brazilian Jiu Jitsu in Romania, prin organizarea Campionatului Național de Brazilian Jiu Jitsu pentru Adulți și Mater, de catre Federația Romana de Arte Marțiale, sub obladuirea…