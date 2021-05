Lucian Avramescu: Cum ar trebui să arate Maica Domnului, în Biserica din Livadă Am refacut, sub forma unui mare si cuprinzator Muzeu al Pietrei, durata romanescului sat, cel care nu s-a desparțit niciodata de Dumnezeu, creatorul și ziditorul care ar fi un mare pacat cosmic sa nu existe, și l-a dat pe cioplitorul de cruci Brancuși, fiindca așa a inceput fenomenala lui daltuire. Am adunat mii de pietre cioplite de meșterii acestui neam care, in poezii și cantece, e unul ”de piatra”. Daca piatra ființei noastre se va inmuia prin tradare sufleteasca, trecutul ne va certa, rechemandu-ne, cum iși aduna din vai oastea risipita, Stefan cel Mare, sa dam o noua batalie a reintregirii.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

- Raspund catorva de ce-uri care-mi sunt adresate din curiozitate, din mirare sau pentru a ma vara in incurcatura. Cercul este simbolul perfecțiunii, iar pamanteana Maria, aleasa de Dumnezeu spre a-i fi mireasa și a-i darui un Fiu, transformand-o in Maica Domnului, nu putea fi decat intruparea perfecțiunii…

- Dupa marturisirea mea catre amicii din dinastia ”Buni zori!”, ca aș vrea sa așez, nesocotind schisma creștinismului petrecuta acum circa o mie de ani, in mijlocul Bisericii de Piatra din Livada, doua simboluri alaturi, unul ortodox, celalalt catolic sau invers, am capatat certitudini. Nimeni nu…

- Motto:“… pun piatra peste piatra/Dar ușa lasa-ma sa nu-i fac/Pentru a intra in ea oricand randunica și om și cer albastru, briza de seara și lumina zorilor care se crapa ca un havuz” (Lucian Avramescu, Biserica din livada, 16 martie 2021) Zidit mai intai, piatra cu piatra, in lumina gandului si…

- Prietena Mioara Neagu imi trimite mijlocul de a cauta o icoana in care Maica Domnului iși alapteaza pruncul la san. Se cheama Madona Litta și ar fi atribuita marelui Leonardo da Vinci. Mulți spun ca un ucenic de-al lui ar fi realizat pictura și inclin sa le dau dreptate. Oricum eu altfel imaginez icoana…

- Biserica urca incet, dar temeinic, din ziduri de piatra toata, in timp ce primul cireș a inflorit in apropiere. Tot aproape meșterii refac, dupa un proiect desenat de mine, o fantana, sapata adanc atunci cand plantam livada. Colacul ei, vechi de sute de ani e prea scund pentru joaca țancilor vizitatori…

- Daca Romania s-a chemat candva, poate ca se cheama și azi, Gradina Maicii Domnului, de ce ar insulta imaginația mea, ramasa in dimineața asta, ca mai mereu, fara somn, la orele 4,00, slova carților sfinte și Biblia, aducand-o pe nascatoarea de prunc al lui Dumnezeu, aici, in gradina ei de pe pamant?…

- Ieri, fiind sarbatoare, meșterul Vasile n-a mai venit cu ajutoarele lui sa adauge pietre aleilor care duc catre ultimul obiectiv al proiectului meu – Biserica de Piatra din Livada. A venit doar prietenul Liviu Mogoș, de la Ploiești, pentru a verifica personal dimensiunile celor trei ferestre care vor…

- Femeile sunt persuasive, iar eu am fost o materie prima care s-a lasat lesne pusa, cu incredere, in formele pe care le-au voit. Nu mi-a fost rau in viața atunci cand m-am abandonat unor maini delicate și iubitoare, iar sfaturile unor prietene rar au fost greșite. Elena Stoica: „Cu ce te pot ajuta,…