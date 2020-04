Lucian Avramescu: Confesiunile unui mut care a vorbit cândva Scriu. Scriu ca si cand as vorbi. In cap vorbele se aliniaza cuminti, fac tumbe uneori, spre amuzamentul unei sali care aplauda. Seara vine greu și imi sta pe umeri ca o pasare pe care n-o știu. Poate ca va incepe, in curand, sa-mi ciuguleasca, izbindu-l cu clonțul ei de oțel, creierul. Prometeu inlanțuit, iar vulturul trimis de Zeus ii infuleca ficatul. Ficatul crește la loc pentru ca ospațul sa fie fara sfarșit, iar chinul etern. Am fost pana ieri un orator stimabil. Scrisul meu mi-a adus prieteni. Vorba mea, buna sa o mangai ca pe o blana de leu, spunea o femeie, s-a stins progresiv. Muțenia,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

