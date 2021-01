Stiri pe aceeasi tema

- Imi lasa, Doamne, bucurii intregi Cum le-am avut, fara abuz, pe toate Incepe toamna, știu, fructe se coc Dar nu le da, te rog, pe jumatate Lasa-mi din timp cat vrei tu de puțin Ma chemi? Fa-o acum sau fa-o maine Dar cat ma lași, lasa-mi cu totul viața Nu vreau anafura, ci-ntreaga paine S-o mușc flamand,…

- Sunt eu dornic oare de alta voce? Da-mi, Doamne, sa zic, ba nu, rogu-te, ca destui ii dau ordine lui Dumnezeu, Da-mi aia, da-mi ailalta, pentru toți ai lor cer cate ceva, Nu-l uita pe fiu-meu și pe sora-mea și pe soacra-mea de a doua.. Da-mi ca de-aia am venit la biserica Și nu am timp sa aștept Deci…

- Ca graul de sub greaua zapada Rasar din mine cuvintele, dar ele-s orfane de vorbe Cine a mai vazut cuvinte care sa rasara din nimic ca din țarana Fara sa semeni, sa pui in ele semințele duiosului sunet? Ca graul ies literele pe zapada foii de scris Invingand nameți de intuneric alb Traversand un ocean…

- De ce Rabdarea se pierde ca fumul caselor In norii care ies și ei abundenți dintr-o pipa se sus, De ce speranța doare? Specialist in de ce-uri, omul cauta in caverna lui de lux Sau in dormitorul de sub șopronul camionului abandonat Raspunsuri care nu-l mulțumesc niciodata Meteorologii anunța prima ninsoare…

- Slujba de inmormantare al acad. dr. Virgil Enatescu va avea loc sambata, 24 octombrie, la Capela Cimitirului de langa gara. Anuntul a fost facut de fiica renumitului medic, avocatul Emilia Enatescu. Acesta a postat și un mesaj plin de durere pe pagina sa de Facebook: „Rar, mi se intampla, sa imi vina…

- Postarea istoricului: "„ALEXANDRU IOAN I", UN TITLU SI UN NUME Cel denumit atat de popular „Cuza Voda", a domnit sub numele oficial de „Alexandru Ioan I". M. Kogalniceanu, in discursul rostit cu prilejul alegerii lui Cuza ca Domn al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, spunea: „Porti un frumos si scump nume,…

- Da-mi Doamne bucuriile marunte Cum aș umbla desculț pe araturi S-admir cu un suras cerbii pe munte Sau cum nevasta pune muraturi Le spala lung cu apa din fantana Hrean, gogonele, bețe de marar Și țelina ce zice-se ca-i buna Șa faca din ponei un armasar Taie felii egale de gutuie De parca taie luna…

- Min. 75, 0-1: gol Austria: Schopf a deschis scorul cu o „bomba“ de la 14 metri lateral dreapta, dupa o centrare a lui Alaba. Min. 71: Gregoritsch a primit galben pentru proteste. Min. 65: Lainer i-a pasat lui Baumgartner, care a șutat bine, dar Tatarușanu a respins, mingea a lovit transversala și a…