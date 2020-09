Lucian Avramescu: Buni zori! Satul doarme, ai casei dorm, universul sforăie în tăcere. Mi-e greu că nu pot șopti De ce ma scol atat de devreme? Fiindca așa ma știu de o viața, obișnuința intra in rigorile minții, iar daca m-aș incapațana sa intarzii in pat ar fi un chin de parca m-ar bazai țanțarii. Reflexul ia in primire ceasornicele mele interioare. Acum, de cand am amuțit cu totul, sunt clipele puține in care mutilarea asta sinistra nu se arata, nefiind pusa la incercare. Satul doarme, ai casei dorm, universul sforaie in tacere, culcat pe o rana. Cu cine sa vorbesc spre a constata ca nu pot? Buni zori, deci, prieteni care raspundeți scrisului meu ce-mi ține loc de respirație! Voi ma ajutați sa par in… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buni zori! Nu știu cum e la voi, dar la Sangeru cerul arata ca o coaja de ou alb cafeniu, nedefinit. Nu anunța ploaie, fiindca din acești nori caricaturali nu pot pica lacrimile cerute de fantanile care și-au dus apa in fundul pamantului. E seceta iar. Bate din nou clopotul a mort. In niciun an n-a…

- Ce te-ai face cerule daca eu n-aș fi cu ochii pe tine Așa-i ca ai cadea ca un tavan vechi? Sa nu cazi, de-aia stau pironit cu ochii mei doi Din zori și pana mai ales noaptea Cand stelele tale prind sa se prabușeasca Una cate una și chiar una cate doua Și atunci cica ar muri iubirile Iar eu ma impotrivesc…

- Noaptea asta-i fara somn Trenuri trec cu amagire Dialog cu mine insumi Dar nu vin la intalnire Tu, iubito, ai pus ceasul Sa ma scoale fix la trei Sau prin mintea mea alearga Cai nebuni, demoni mișei? Doarme lumea, doarme satul Și tu dormi profund, ne-ntoarsa Numai eu, planton de veghe Imi consum o…

- Un barbat din Tutova și-a dat foc azi noapte in fața casei sale. Vecinii alertați de valvataie și de țipetele barbatului au chemat ambulanța sunand la 112. Florin G, in varsta de 45 de ani, a ieșit in fața casei sale azi noapte, in jurul orelor 22.00, și a turnat pe el benzina, iar ulterior […]

- Cum de nu ma scufund eu in iarba daca tot umblu pe ea desculț, zori de zori, și iarba e adanca așa cum adanca era Marea Galileei pe care calca cel ce se scufunda doar in cer fiindca apa era ca piatra de tare și nu putea sa se duca in adancurile ei ? Uite așa ajung, mut de vorbe, dar vazator de cuvinte…

- De ce e azi cea mai frumoasa zi din viața mea? Sunt complet mut, am dormit ca de obicei cinci ore fara un pic, soarele se arata de un tuci de aur pe cer, frecat cu cenușa, cum facea bunica pana ieșea toata lumina din el. Nimic special! Și atunci? De ce ar fi cea mai frumoasa? Fiindca, in acest concurs…

- Imi fac inventarul, nu-s orfan de-un picior Toate par, anatomic, puse la locul lor Clavicula sta cosoroaba sub gat Iar eu in oglinda sunt neschimbat de urat Incep viața care nici ea nu se schimba Politica are matinal colți și limba Nici ei nu-i lipsește nimic din ce știe Sa-ți fure cu vorba portofelul…

- Obsedat de maretia sa financiara, la care a avut acces fara sa-si frece coatele de bancile școlii și nici prin norocul de a fi moștenitorul lui Rockefeller, politicianul a devenit, pentru mulți, o lighioana in totul antipatica. Refuzand televizorul, il vad rar. Fiind mut, nu am acces la dezbaterile…