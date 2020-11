Lucian Avramescu: Buni zori, prieteni! Ziua dă din coate să se arate Cum ați dormit? Eu, ca mai mereu, pe scurtatura. Ma simt oarecum liniștit. Viața curge mai departe pentru unii, mai puțin pentru alții, cum ar fi actorul Gaitan. Ne vedeam uneori in casa lui George Mihaița, nu departe de Piața Romana. Straduța ieșea din Eminescu spre bulevardul Ștefan cel Mare. Apoi Vladimir i-a șterpelit nevasta celui mai bun prieten al lui, gazda. De la respectiva consoarta sezoniera, invațata sa primeasca actori, George a ramas cu un baiat care-i seamana leit. Era mic atunci și facea nazdravanii incurcand picioarele noastre cu picioarele mesei. Gaitan, fie-i țarana ușoara,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

