Luarea de ostatici de la sinagoga din Texas a fost act terorist. Atacatorul a fost identificat

- Presedintele Joe Biden a declarat ca barbatul inarmat care a intrerupt o slujba religioasa intr-o sinagoga din Colleyville, Texas, si a luat sambata patru ostatici s-a angajat intr-un "act de terorism", relateaza Reuters preluat de agerpres. "A fost un act de terorism", a declarat Biden duminica…

- Barbatul care a luat sambata ostatici intr-o sinagoga din Texas pret de 12 ore pana sa fie impuscat de fortele de ordine cerea eliberarea unei femei din Pakistan condamnata la 86 de ani de inchisoare in SUA pentru a vrut sa ucida soldati americani in Afganistan.

- Barbatul care a luat sâmbata ostatici într-o sinagoga din statul american Texas si a fost împuscat de trupele speciale ale FBI era cetatean britanic, relateaza dpa, citata de Agerpres. Incidentul s-a produs în congregatia Beth Israel, din localitatea Colleyville, sâmbata.…

- Luare de ostatici intr-o sinagoga din Texas. Un barbat a intrat in lacasul de cult si a amenintat ca-i omoara pe toti cei prezenti, daca nu va fi eliberata din inchisoare o cercetatoare musulmana, acuzata de activitati teroriste.

- Au fost momente tensionate in Texas, unde un barbat a ținut ostatici patru oameni intr-o sinagoga. Atacatorul cerea eliberarea unei femei din Pakistan, condamnata in Statele Unite pentru ca a vrut sa ucida cetațeni americani. Forțe impresionante de poliție au ajuns la fața locului, iar președintele…

- O luare de ostatici are loc in aceasta seara in Texas, SUA. Poliția a ajuns la fața locului și intervine pentru salvaea situației. Se pare ca un musulman cere eliberarea surorii sale din inchisoare, iar in caz contrar va ucide ostatici evrei.Poliția a cerut locuitorilor din zona sa…

- Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, in regim de urgenta, la doua luni dupa ce a refuzat sa intervina, o lege din Texas care interzice o majoritate a avorturilor, inclusiv in caz de incest sau de viol, relateaza AFP. Cei noua magistrati ai Curtii, dintre care sase sunt…

