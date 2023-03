Stiri pe aceeasi tema

- In primele partide oficiale din 2023, disputate in play-off-urile campionatelor naționale organizate de Federația Romana de Fotbal, o victorie și o infrangere pentru LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, in jocurile disputate in „Arini” • Under 19: LPS Sebeș – LPS Bihorul Oradea 2-3 (2-1), pentru gazde, care…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe siteul oficial ca partidele echipei naționale Under 21 din preliminariile pentru EURO 2025, in perioada 2023-2024, de acasa și din deplasare, vor fi transmise de Pro TV și Pro Arena Romania U21 va incepe in septembrie 2023 o noua campanie de calificare, cea pentru…

- Cu 100 de zile inainte de startul turneului final al Campionatului European de fotbal Under 21, Federația Romana de Fotbal a anunțat luni punerea in vanzare a biletelor pentru meciurile ce se vor desfașura la București și Cluj.Astfel, iubitorii acestui sport, și nu numai, pot deja sa achiziționeze biletele…

- Echipa nationala de fotbal Under-18 a Romaniei va efectua, in perioada 19-26 martie, un stagiu de pregatire in Rifreddo (Italia), unde va sustine si doua partide amicale cu selectionata similara din Peninsula, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal.Astfel, reprezentativa Romaniei pregatita…

- 17 cursanți au participat la cursul de Managementul stadioanelor, organizat la stadionul Giulești din Bucuresti. Sesiunea a fost livrata de Alexandru Candea, manager de evenimente la Federația Romana de Fotbal și cel care coordoneaza organizarea turneului UEFA Under 21 Championship in aceasta vara in…

- Dueluri fotbalistice intre campioane județene: Mureș – Alba la Under 17, Sibiu – Alba, la Under 19 Conform tragerii la sorți efectuate la Federația Romana de Fotbal, campioanele din Alba și-au aflat adversarii in duelurile interjudețene: la Under 17 – Mureș, respectiv Under 19 – Sibiu. *Under 17 (jucatori…