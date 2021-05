Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier, modificat din nou! Ce se va intampla cu radarele. Noi reguli in trafic ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 In anul 2018, o lege adoptata de Parlament impunea poliției rutiere sa semnalizeze…

- Lovitura pentru șoferi. Lipsa documentului ii va lasa fara zeci de mii de lei ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Curtea Europeana de Justiție (CJUE)a decis recent ca toate vehiculele care se afla inmatriculate…

- Lovitura pentru statele care au vaccinat foarte mulți locuitori. Informația care schimba tot! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Exemple clare demonstreza faptul ca vaccinarea antiCOVID nu aduce chiar…

- S-a schimbat DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE. Descarca de AICI documentul care te scapa de amenzi daca iesi din casa ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Noile modele de adeverinte de la angajator, dar…

- Accident grav la Vișeu de Sus! Unul dintre șoferi a fugit ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 In noaptea de 23/24 martie, ora 01.20, polițiștii, au oprit pentru control pe strada Arinului din Baia Sprie…

- Politistii au “taiat” amenzi de 3.500 de lei intr-un restaurant gasit deschis in Cicarlau ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 In aceasta seara, in jurul orei 19.30, polițiștii din Tauții-Magherauș au…

- Reguli noi la intrarea in Romania. Cu cate zile inainte trebuie efectuat testul COVID ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Incepand din aceasta seara se schimba condițiile privind testul COVID pe care…

- Se schimba Codul Rutier! Amenzi de 725 lei. Va fi total interzis sa faci asta ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Vești importante pentru toți șoferii. Cei care nu respecta aceste reguli vor fi amendați…