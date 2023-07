Lovitură pentru Simona Halep! I-a fost interzis să-și apere titlul și va fi ștearsă din clasamentul WTA Simona Halep nu a primit decizia in termen de doua saptamani de la audiere, așa cum preciza regulamentul Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), din cauza complexitații cazului de dopaj. Romancei i se aduc doua acuzații: dopaj cu roxadustat și nereguli in pașaportul biologic. In aceste condiții, organizatorii turneului WTA 1000 Canadian Open, care va avea loc la Montreal in acest an (competiția alterneaza intre orașele Toronto și Montreal), au luat o decizie inevitabila. Halep a fost scoasa de pe lista jucatoarelor, primind interzis sa iși apere trofeul caștigat dupa 6-3,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

