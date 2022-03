Lovitură pentru românii cu credite ipotecare! Vor plăti sute de lei in plus in fiecare lună Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a continuat sa creasca. In prezent a ajuns la 4,56%, iar de la inceputul anului, acest indice a crescut cu 50%. Potrivit datelor BNR, rata unui credit ipotecar in valoare de 250.000 de lei, luat pe 30 de ani, a crescut de la inceputul anului cu aproape 250 de lei. De asemenea, estimarile analistilor nu sunt deloc optimiste. La mijlocul anului am putea avea un ROBOR de 5%. „Daca ne uitam la ROBOR la 3 luni de 4,56% – ce ne spune aceasta cifra – anticipatiile sunt ca Banca Centrala sa majoreze rata de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

