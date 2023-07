Lovitură pentru primarul mincinos și echipa de fotbal: HCL pentru finanțarea FC Brașov din 2022 anulată de instanță! Ușor-ușor, lațul se strange in jurul primarului Coliban și a indivizilor cu care conlucreaza in finanțarea și susținerea echipei de fotbal FC Brașov – Steagu Renaște. Despre numeroasele nereguli pe acest subiect am scris in mod repetat, la fel ca și presa locala și naționala. Am relatat ca vreme de mai bine de un an Coliban a dat multe milioane de la bugetul municipiului Brașov unei structuri sportive pe care a inființat-o impreuna cu consoarta Camelia Clem, tovarașii de curling și in care el era asociat! Am dezvaluit, in premiera, informații despre incalcarea legii pe care raportul Camerei de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

