EXCLUSIV - ultimele calcule de la nivel guvernamental arata ca numai sectorul iesean al Autostrazii Unirii, adica de la Motca la Ungheni, pe Prut, ar costa acum nu mai putin de 2,5 miliarde de euro. Aceasta inseamna practic o dublare a costurilor, fata de calculele anterioare, bazate pe alte preturi ale materialelor de constructii. Estimarea a fost mentionata de consilierul ministerial Catalin Urtoi, in cadrul unui interviu in studioul tv al Ziarului de Iasi, interviu ce poate fi viziont integral astazi. Pana sa fie gata autostrada, iesenii vor vedea inca din acest an sistemul „2 plus 1" aplicat…