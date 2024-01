Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și Farul au batut palma pentru transferul portarului Marian Aioani (24 de ani), despre care Gazeta Sporturilor a scris in exclusivitate. Iar goalkeeper-ul va ajunge in curand in Giulești, azi sau miercuri. Dupa ce l-a dat pe Horațiu Moldovan la Atletico Madrid, pentru 800.000 de euro, Rapid i-a…

- Rapid incearca sa transfere cat mai curand un portar, dupa ce titularul postului, Horațiu Moldovan, s-a ințeles cu Atletico Madrid. Pe langa Marian Aioani, varianta aparuta luni și dezvaluita in exclusivitate de GSP, giuleștenii au pus ochii și pe Daniel Naumov, 25 de ani, capitanul echipei CSKA Sofia…

- Din informațiile Gazetei Sporturilor, Rapid e pe cale de a rezolva problema succesorului lui Horațiu Moldovan intre buturi. Alesul e Marian Aioani, iar negocierile cu Farul sunt avansate. Meciul cu Universitatea Craiova (2-1), din Banie, s-ar putea sa fie ultimul pentru Marian Aioani in poarta Farului.…

- Rapid il pierde pe Horațiu Moldovan, care s-a ințeles cu Atletico Madrid și va pleca in Spania dupa meciul cu FCU Craiova. Giuleștenii au incercat sa dea o lovitura in ceea ce privește inlocuitorul lui. Rapid s-a interesat de Adnan Golubovic (28 de ani), portarul lui Dinamo, pentru care era dispusa…

- Rapid este aproape sa bata palma cu Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul celor de la FCSB. Mijlocașul croat intrat pe „lista neagra” a lui Gigi Becali in aceasta iarna, Djokovic nu mai are viitor la FCSB. Patronul deja a anunțat ca nu va pleca cu echipa in cantonament și este liber sa-și gaseasca…

- Farul și Rapid au remizat, scor 0-0. Gica Hagi (58 de ani) a acuzat arbitrajul brigazii conduse de Marcel Birsan. Farul l-a invins de trei ori pe Horațiu Moldovan. Reușitele din prima repriza au fost anulate pentru ofsaid, iar golul lui Mazilu din partea secunda din cauza unui fault comis de Budescu.…

- Gica Hagi (58 de ani) a prefațat duelul dintre Farul și Rapid, din ultima etapa a anului 2023. Farul - Rapid este programat miercuri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Gica Hagi vrea sa incheie anul 2023 cu o victorie in fața propriilor…

- Gica Hagi, care spera ca Farul sa aiba cat mai repede un stadion in Constanța, primește o lovitura dura: contractul inca nu a fost semnat și construcția nu poate incepe inca. Vechiul stadion din Constanța, daramat din vara, nu poate fi inca inlocuit cu unul modern. Construcția stadionului din Constanța…