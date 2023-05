Stiri pe aceeasi tema

- Farul a caștigat titlul, insa Hagi a anunțat ca iși dorește chiar mai mult decat sa fie numarul 1 in Romania. Obiectivul principal in urmatorii ani e ca Farul sa devina un club care sa nu mai fie nevoit neaparat sa vanda cu orice preț pentru a-și asigura bugetul. Chiar Hagi a spus ca vrea sa dețina…

- Alexandru Cretu, demon si inger pentru Universitatea Craiova in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 in 10 oameni, a apreciat rezultatul, dar a punctat ca este un sezon ratat pentru Stiinta. „Cred ca a fost un meci spectaculos, pe contre. Am ramas repede cu om in minus și ne-a fost mai greu. Ei au marcat…

- Tehnicianul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca la echipa este acum poate cea mai rea stare din mandatul sau la gruparea clujeana. "Nu e o situatie prea buna pentru CFR, prima oara in ultimii ani cand echipa nu mai are sanse matematice la titlu cu doua…

- Sunt informații extrem de importante! Toți clienții unui gigant bancar din țara noastra sunt vizați. Luni dimineața, aceștia nu-și vor putea folosi cardurile la bancomatele bancii. CITESTE SI Cristian Diaconescu taie elanul adversarilor lui Erdogan: Diaspora turca voteaza masiv cu actualul președinte…

- CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, cele mai bogate cluburi din campionat, tremura la gandul ca ar putea sa rateze calificarea in cupele europene. CFR, FCSB și Universitatea Craiova au participat toate in Europa in fiecare sezon dintre ultimele cinci. De data aceasta nu mai sunt sigure de performanța…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-0, și s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Rezultatul arunca in aer și lupta din play-off-ul Ligii 1: doar primele doua clasate sunt sigure ca vor merge in cupele europene. In cealalta semifinala a Cupei Romaniei se vor infrunta U Cluj și UTA, joi,…

- Ieșita practic din lupta pentru titlu in urma infrangerii cu Farul Constanța, scor 2-3, CS Universitatea Craiova are un munte de urcat și ca sa ajunga in Conference League. Ar putea sa o ajute CFR Cluj, daca ar caștiga Cupa Romaniei. Eșecul de la Ovidiu, 2-3 cu Farul, a pus punct ambițiilor de titlu…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, se teme de Universitatea Craiova in lupta pentru locurile de cupe europene. Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA ONLINE ---> Comanda AICI! CS Universitatea Craiova a remizat cu FCSB și cu CFR Cluj in primele doua runde din…