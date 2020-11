Stiri pe aceeasi tema

- Peste 16.000 de locuinte noi ar putea fi predate pana la finalul anului in Bucuresti si zonele limitrofe, ceea ce ar duce la o crestere cu aproape 8% fata de numarul de unitati predate in 2019, arata datele raportului de piata "Residential Market Genome 2020" intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- Guvernul Irlandei a anuntat, marti, ca va pregati un proiect de buget pentru anul 2021 destinat situatiei incheierii fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit, conform cotidianului The Independent, potrivit Mediafax.Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind viitoarele…

- Prețul locuințelor ANL ar putea scadea, potrivit unui proiect legislativ depus recent la Senat. Inițiativa legislativa prevede modificarea legii astfel incat valoarea de vanzare a locuințelor sa fie raportata la prețul de construcție de la momentul recepției. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru a anuntat ca va depune vineri, la Senat, un proiect de lege prin care propune amanarea alegerilor parlamentare pentru data de 14 martie 2021. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

- Locuitorii din Falticeni iși pot petrece din nou timpul liber sau se pot intalni din nou in Piața „Nada Florilor" din centrul acestui municipiu, care a fost redeschisa recent dupa ample lucrari de modernizare. Pentru prima data in ultimii 35 de ani, piața centrala a municipiului are o ...

- Daca argentinianul Messi va merge la Manchester City, cei de la EA vor da o mare lovitura. Anunțul lui Messi ca vrea sa paraseasca Barcelona in aceasta vara a pus pe jar toata lumea fotbalului și probabil aceata telenovela va dura pana la finalul acestei periaode de transferuri. Messi a fost pe coperta…

- Inmatricularile totale de motociclete, ATV-uri si scutere au crescut in Romania, in primele sapte luni, cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Studioul Lionsgate a anuntat joi ca pregateste un nou film "Dirty Dancing" (1987), in care va fi prezenta si actrita Jennifer Grey, interpreta rolului feminin principal in clasicul din anii '80, alaturi de Patrick Swayze, relateaza EFE. Jonathan Levine, care a regizat filmele "50/50" (2011) si "Long…