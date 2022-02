Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, care a fost condamnat in februarie 2020 de Tribunalul București la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, a fost achitat vineri, 11 februarie 2022, de Curtea de Apel București, potrivit minutei instanței. Valeriu Zgonea…

- Curtea de Apel București l-a achitat, vineri, definitiv, pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, in dosarul DNA in care a fost acuzat de anchetatori ca ar fi primit o mita de la un consilier județean pentru a-și trafica influența pentru un post pentru fiica acestuia. „In temeiul…

