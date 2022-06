Lovitură în preajma lui Putin: Colonelul care purta codurile nucleare a fost găsit împușcat Un eveniment neașteptat s-a petrecut in cercul apropiat al lui Vladimir Putin, un colonel rus, Vadim Zimin, care era insarcinat sa transporte servieta care conține codurile secrete nucleare a fost gasit impușcat in casa sa de langa Moscova. El s-ar afla in prezent in stare critica in spital, la terapie intensiva. Se știe faptul ca servieta cu codurile nucleare de lansare a focoaselor il insoțește tot timpul pe președintele Rusiei. Zimin a avut grija de aceasta, de cand a preluat rolul de aghiotant al fostului președinte rus, Boris Elțin, potrivit Metro. Colonelul, pensionar din cadrul Serviciului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

