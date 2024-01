Stiri pe aceeasi tema

- Directorii de la companiile lui Elon Musk sunt ingrijorați ca miliardarul ar consuma droguri. Iar asta dupa ce fondatorul SpaceX a sosit cu aproape o ora intarziere la o ședința cu toți angajații și a divagat de la subiectele importante timp de 15 minute, inainte ca ședința sa fie preluata de președintele…

- Elon Musk a dat marea lovitura in afaceri și face un anunț important: 'Vom creste foarte rapid, mult mai repede decat orice alta companie'Tesla a raportat marti livrarea a 485.000 de vehicule electrice in trimestrul patru, ducand numarul total al vehiculelor livrate in 2023 la 1,8 milioane de unitati,…

- Comisia Europeana a anuntat luni masuri legale impotriva platformei de socializare X a lui Elon Musk, fosta Twitter, din cauza raspandirii dezinformarii si incalcarii transparentei, relateaza agentia de presa DPA, conform AGERPRES.Comisia ii reproseaza de asemenea retelei de socializare incalcarea…

- Mii de bucureșteni ingheața de frig in case, in acest moment. Compania Municipala Termoenergetica București S.A. anunța o noua avarie majora. Este a doua mare avarie din ultimele doua saptamani. Toate sectoarele Bucureștiului au probleme, iar mii de bucureșteni nu au apa calda și caldura. Citește…

- Va mai amintiți cand, in copilarie, parinții incercau sa va creeze o serie de obișnuințe, care sa va imbunatațeasca viața? Sa va spalați zilnic pe dinți, sa aveți un program de teme, de joaca și de somn sau sa mancați fructe in loc de zahar? Pe toți ne-au enervat limitele pe care ni le impuneau atunci…

- Cristi Borcea nu și-a imparțit averea cu fostele soții și totuși a ramas in relații bune cu acestea. O recunoaște chiar controversatul afacerist care, pana la 53 de ani a punctat trei casnicii, noua copii și doua divorțuri. Cu o avere estimata la cateva zeci de milioane de euro, Borcea recunoaște ca…

- Tesla intenționeaza sa revoluționeze piața europeana a vehiculelor electrice prin construirea unui automobil la un preț accesibil de 25.000 de euro, la fabrica sa din apropiere de Berlin, conform unei surse anonime citate de Reuters. Detaliile privind data de incepere a producției nu au fost inca stabilite.…

- Tesla planuiește sa construiasca o mașina de 25.000 de euro la fabrica sa de langa Berlin, a declarat, luni, o sursa pentru Reuters. Sursa, care a refuzat sa fie numita, nu a precizat cand va incepe producția, informeaza Mediafax.Directorul executiv Elon Musk a vizitat, vineri, uzina din Gruenheide…