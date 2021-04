Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile de contre politice și de acuzații legate de faptul ca s-ar putea pierde o parte din fondurile prevazute in Planul Național de Redresare și Reziliența, avem o prima data concreta: Romania va depune Planul pe 31 mai. „In discutia cu presedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi, ca PNRR a fost respins și acest fapt este "un dezastru pentru România". Ciolacu susține ca ministrul Cristian Ghinea ar fi interzis prin ”secret de serviciu” sa se vorbeasca despre ”acest eșec”. Și europarlamentarul,…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca in cadrul ședinței de lucru pe tema Planului de Redresare și Reziliența, de ieri, 17 martie, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța sustinerii Ministerului Sanatatii si a ministrului Vlad Voiculescu, relateaza Agerpres. „Presedintele a fost foarte…

- Liberalii și-ar doi ca noua miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie alocate pentru infrastructura de transport, cate patru miliarde pentru mediu și educație și trei miliarde pentru agricultura, potrivit prezentarii pe care liderul PNL Ludovic Orban a facut-o luni…

- „In sedinta de plen comun pentru maine se va dezbate ratificarea Euroatom care este extrem de importanta pentru a permite Comisiei Europene sa poata sa puna in practica facilitatea de recuperare si rezilienta”, a anuntat Ludovic Orban, la finalul sedintei birourilor permanente reunite de marti la Parlament.…

- Ședința are loc la ora 15:30. In urma cu doua saptamani, Comisia Europeana a votat Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu o valoare totala de 750 de miliarde de euro, din care Romania ar urma sa primeasca 30 de miliarde.In aceeași zi, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Planul va fi gata pana…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, joi, ca a fost deschisa seria intalnirilor de lucru dedicate actualizarii Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul USR a adaugat ca, pana cel mai tarziu la 30 aprilie, PNRR va fi transmis oficial Comisiei Europene. „Am deschis azi seria intalnirilor oficiale…