- Fostul edil a fost condamnat, anul trecut, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.Numai in acest an au fost adusi in tara 131 de fugari, adica o medie de doua persoane in fiecare zi, potrivit unei declarații facute recent de ministra Justiției, Alina Gorghiu. Tot Alina Gorghiu a anunțat…

- Lovitura grea pentru celebrul Victoraș Micula! Cunoscutul milionar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce ar fi transportat arme și muniție in propria locuința. Cu atat mai mult, el ar fi tras cu o arma letata de pe un pod din Oradea. Decizia luata de judecatori.

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi a venit cu un comentariu, dupa ce Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost achitat in dosarul privind depașirea atribuțiilor de serviciu. „Pentru abuzurile comise impotriva domnului Stoianoglo, escrocii politici vor fi atrași la raspundere,…

- Cetațeni maghiari, suspectați ca pregateau o lovitura de stat in Ungaria. Raiduri simultane impotriva gruparii ”sciților” Cetațeni maghiari, suspectați ca pregateau o lovitura de stat in Ungaria: Autoritatile ungare au anuntat miercuri raiduri simultane impotriva unui mic grup inarmat extremist, care…

- Printr-o decizie fara precedent in istoria recenta, PSD a decis ca, in plin an electoral, in care vom avea patru runde de alegeri, membrilor acestui partid sa le fie interzis sa mai apara pe platourile respectivei televiziuni de știri, iar miniștrii nu au voie sa raspunda la intrebari pe care le adreseaza…

- A doua cea mai puternica țara din NATO ofera documente privind „genocidul” comis de IsraelTurcia furnizeaza documente pentru cazul introdus de Africa de Sud impotriva Israelului la Curtea Internationala de Justitie, sub acuzatia de comitere a unui genocid impotriva civililor palestinieni, a declarat…

- Mihail Hodorkovski, care a parasit Rusia dupa ce a ieșit din pușcarie in 2013, este acuzat ca a raspandit informații false despre armata rusa pentru afirmațiile sale despre razboiul din Ucraina dupa ce a vorbit despre plațile facute de guvern pentru familii soldaților uciși, relateaza Sky News.Un dosar…

- Ucraina da o lovitura de imagine impotriva SUA: Kievul nu confirma folosirea impotriva sa a unor rachete nord-coreene de catre Rusia, asa cum sustin americaniiFortele Aeriene ucrainene anunta vineri ca nu pot confirma in acest stadiu folosirea de catre Rusia a unor rachete nord-coreene, dupa ce Statele…