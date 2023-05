Stiri pe aceeasi tema

O polemica a izbucnit la clubul de fotbal Paris Saint-Germain dupa ce vedeta Lionel Messi a lipsit de la antrenamentul de luni al echipei pentru a merge in Arabia Saudita, scrie ziarul L'Equipe, citat de site-ul eurosport.fr.

Internationalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Paris Saint-Germain, este jucatorul cu cel mai mare salariu din campionatul de fotbal al Frantei, potrivit clasamentului dat publicitatii joi de cotidianul sportiv L'Equipe.Mbappe (24 de ani), noul capitan al selectionatei Frantei, incaseaza…

Vremea se va incalzi, iar apoi temperaturile vor scadea, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie.

Entuziasmul saudit in legatura cu posibilitatea ca superstarul fotbalului Lionel Messi sa se alature Ligii Profesioniste a națiunii a crescut joi dupa ce s-a anunțat ca acesta va vizita regatul pentru a treia oara in mai puțin de un an, la sfarșitul acestei luni.Argentinianul, care și-a completat…

Bill Gates a cumparat o participatie de 3,76% la gigantul berii Heineken, desi fondatorul Microsoft a spus in trecut ca "nu este un mare bautor de bere", transmite Reuters.

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, nu poate conduce antrenamentul de joi, deoarece are gripa, a anuntat clubul din capitala Frantei, potrivit news.ro.

Superstarul argentinian Lionel Messi a refuzat prima propunere de prelungire a contractului sau cu echipa de fotbal Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, anunta presa sportiva din aceasta tara, conform Agerpres.

Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei si actualul lider al clasamentului, a pierdut partida disputata sambata in deplasare cu formatia AS Monaco (scor 1-3), in etapa a 23-a din Ligue 1.