Stiri pe aceeasi tema

- Cei unsprezece jucatori ai nationalei Iranului s-au abtinut sa cante imnul tarii, luni, inainte de primul lor meciul de la Cupa Mondiala din Qatar, disputat impotriva Angliei, aparent intr-un semn de protest si de solidarizare cu revoltele din tara lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia si Statele Unite discuta reluarea tratativelor privind armele nucleare strategice, pentru prima oara de la cand fortele ruse au invadat Ucraina, afirma marti ziarul Kommersant, preluat de Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Patru ofiteri de politie au fost ucisi intr-un "incident" in Sistan-Baluchestan, o provincie din sud-estul Iranului care a fost afectata de violente mortale in ultimele saptamani, a informat duminica presa de stat, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a declarat ca un server de e-mail apartinand uneia dintre filialele sale a fost piratat dintr-o tara straina si ca informatiile au fost publicate online, a anuntat duminica presa de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 80.000 de iranieni și susținatorii lor au manifestat la Berlin, in semn de solidaritate cu protestele in desfașurare in Iran, a transmis Poliția germana, scrie RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dispozitive pentru a utiliza serviciul de internet prin satelit Starlink apar in Iran, potrivit informatiilor difuzate de mass-media, dupa ce guvernul practic a inchis accesul la internet pe fondul protestelor care continua, relateaza luni DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Politia franceza a utilizat duminica gaze lacrimogene pentru a impiedica sute de persoane care protestau impotriva reprimarii manifestatiilor din Iran sa patrunda in ambasada Republicii Islamice de la Paris, incidente violente, desi de mai mica amploare, avand loc si la Londra, relateaza AFP si DPA,…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat luni ca accepta posibila numire a unuia dintre judecatorii propusi de Donald Trump pentru trecerea in revista a documentelor confiscate pe 8 august de la domiciliul fostului presedinte al SUA, informeaza marti AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu…