- Judecatoarea ICCJ Alexandra Iuliana Rus a stabilit, luni, prelungirea m[surii arestarii la domiciliu in cazul a cinci dintre persoanele cercetate in mega dosarul de corupție "PSD Arad".Soluția vine dupa ce, anterior, același magistrat a avut de judecat propunerea procurorilor DNA Timișoara…

- Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, suspendat temporar din funcție, urmeaza sa fie pus astazi sub invinuire, fiind suspectat ca a acționat in interesul fostului lider al partidului democrat, pentru a-l proteja de implicare in calitate de banuit in cauza penala privind frauda bancara.

- Gheorghe Dinca si-a schimbat complet declaratiile, in privinta crimelor pe care chiar el a sustinut ca le-a comis. La audierile de joi, Dinca a precizat ca Luiza ar fi fost in viata cand a fost luata din casa lui de doi barbati, care ar fi dus-o catre o directie necunoscuta. Dinca a precizat la audierile…

- Lovitura de teatru in cazul Caracal! Gheorghe Dinca a facut o cerere prin care solicita DIICOT-ului sa fie audiat, susțin surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, el susține ca nu a omorat-o pe Luiza Melencu.Amintim ca in cadrul audierilor de pana acum el a susținut…

- Eliminarea pensiilor de serviciu pentru mai multe categorii de demnitari a primit marți raport favorabil in Comisia pentru Munca a Camerei Deputaților. Proiectul urmeaza sa intre la vot final in plen cand se intorc parlamentarii din vacanța de iarna. In proiect se prevede inclusiv eliminarea indemnizațiilor…

- DIICOT face declarații incredibile! Comunicatul oficial al instituției a rasturnat cazul care a curprins o țara intreaga. Exista un complice! In acest moment, nu exista niciun indiciu din care sa rezulte paticiparea sa la savarșirea celorlalte infracțiuni. Inculpatul va fi prezentat judecatei. Oamenii…