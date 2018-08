LOVITURĂ de la BĂNCI pentru români! Abia ACUM s-a aflat Un bulgar care vrea sa isi ia astazi un credit de consum in leva va avea de achitat o dobanda anuala de circa 8,35%. Un maghiar va plati putin peste 4% pentru creditul sau in forinti, in timp ce un polonez va trebui sa lase bancii circa 7,3% pentru un imprumut in zloti. Asa arata datele bancilor centrale ale celor trei tari comparabile cu Romania care, la fel ca noi, sunt membre ale Uniunii Europene insa nu au adoptat inca moneda euro. Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol: evz.ro

