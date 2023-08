Stiri pe aceeasi tema

- VERIFICARI… 163 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 105.500 de lei, au fost date de politistii vasluieni, sambata, in decurs de doar sapte ore. Controalele, care au fost efectuate impreuna cu jandarmii, au avut drept scop prevenirea savarsirii faptelor antisociale si mentinerea…

- PERICOL PE DRUMURILE PUBLICE… Un sofer beat praf din comuna Epureni le-a dat de lucru politistilor vasluieni. Barbatul era atat de beat, incat nici macar nu a putut sa sufle in etilotest. Acesta a fost condus la o unitate medicala de Murgeni, pentru a-i fi recoltate probe biologice. Politistii vasluieni…

- MISTER…. Vremea Noua a spart din nou „blocada informationala” impusa de Ministerul Educatiei si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, care tin „la secret” numele judetului in care se corecteaza lucrarile candidatilor care sustin examenul de Bacalaureat. Anul acesta, profesorii din judetul Vrancea vor…

- MISTER ELUCIDAT… Corectarea lucrarilor de la Evaluarea Naționala se face și anul acesta incrucișat, adica in alt județ decat cel in care s-a susținut examenul. Deși exista in continuare o “blocada informaționala” in ceea ce privește numele județului in care sunt corectate lucrarilor elevilor vasluieni,…

- Intr-o deplasare tensionata și considerata extrem de riscanta pentru suporterii romani la meciul disputat pe stadionul ostil din Pristina, situația a escaladat intr-o confruntare violenta intre autoritațile kosovare și suporteri. Gazdele au ingreunat accesul suporterilor romani la meci prin masuri restrictive…

- Un tanar de 29 de ani din Bacau și-a urmarit fosta iubita in trafic, apoi a obligat-o sa mearga cu el sub podul care face legatura dintre strada Chimiei și Letea Veche, unde a lovit-o. Acum, barbatul se afla in arest preventiv și este cercetat pentru lipsire de libertate și acte de violența. Polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Stațiunii Targu-Ocna au luat masura reținerii unui tanar de 30 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și uz de…

- CONTROALE… Peste 115 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliției Județean Vaslui au acționat in week-end, pe raza județului Vaslui, pentru prevenirea savarșirii faptelor antisociale și menținerea climatului de ordine și siguranța publica, precum și pentru depistarea, identificarea și tragerea la…