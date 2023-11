Stiri pe aceeasi tema

- 5 fete și 5 baieți au intrat in cea mai intensa aventura a vieții lor și, timp de 6 saptamani, au trait un carusel de emoții in cautarea jumatații perfecte, in show-ul Love Island Romania. Au trecut de la rasete, distracție și entuziasm, la tensiune, lacrimi și dezamagiri. In ultima saptamana, doar…

- Love Island Romania continua cu o noua saptamana in care strategiile și alianțele concurenților vor domina vila, totul pentru a continua drumul spre iubirea adevarata și premiul in valoare de 50.000 de euro.Alina Ceușan intra in vila Love Island și ii invita pe cei 13 concurenți la firepit, fara ca…

- In ultimii cinci ani, Dragoș Paval se afla in fruntea clasamentelor celor mai bogați oameni de afaceri romani. Alaturi de Adrian, fratele sau, formeza cea mai puternica echipa din retailul de bricolaj prin cunoscuta lor rețea de magazine, cea mai mare afacere romaneasca de comerț cu magazine fizice.…

- Superstarul britanic Ed Sheeran vine la București in 2024. Artistul va concerta pe Arena Naționala pe 24 august. Este pentru a doua oara cand solistul vine in Romania dupa succesul concertistic din 2019, cand a concertat in fața a peste 50.000 de spectatori, tot pe Arena Naționala. Atunci și-a facut…

- Premiera la Love Island Romania! Un concurent se intoarce in vila din Tenerife. Josefinka a intrat in casa la brațul barbatului care a ales-o, iar Calin a reacționat.Dornici sa-și gaseasca jumatatea și sa traiasca cea mai intensa experiența a vieții lor, tinerii din show-ul Love Island Romania experimenteaza…

- O onoare uriașa pentru cei doi artiști din Romania. Ionița și Viorica de la Clejani apar intr-un film cu Al Pacino. Muzicienii au oferit cateva detalii inedite despre atmosfera de pe platoul de filmare și despre pelicula in care au primit roluri. Cum au ajuns in producția regizata de nimeni altul decat…

- Valentin Popescu a fost eliminat de la „Love Island Romania”, dupa doar cateva zile petrecute in competiția filmata in Tenerife. In show, el s-a apropiat mult de Alexandra, care nu a suferit mult de la plecarea lui, l-a inlocuit deja cu Denis. Emisiunea „Love Island Romania” continua cu cele mai neașteptate…

- Gabriela e prima concurenta eliminata de la „Love Island Romania”. Ea a ramas fara partener in show și a fost nevoita sa iși faca bagajele și sa paraseasca imediat vila din Tenerife. Concurenții de la „Love Island Romania” au ajuns in fața unora dintre cele mai importante momente ale intregului show:…