- TITULAR… Puștiul Diego Burlacu, mijlocaș la FC Bacau, a fost convocat din nou la echipa naționala de fotbal a Romaniei – Under 17. In cel de-al doilea meci de la Syrenka Cup, turneu care se desfașoara in Polonia, vasluianul a jucat pe toata durata meciului cu Țara Galilor, incheiat cu victoria “tricolorilor”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, o discutie cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre „eforturile continue ale Romaniei de a sprijini Ucraina”. „Romania este alaturi de Ucraina pana la victoria acesteia si in reconstructie. Sustinem inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana…

- LA LOT… Revenit la Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu a primit o veste buna de la selecționerul naționalei U21, Daniel Pancu. Atacantul se afla pe lista preliminara a jucatorilor convocați pentru meciul cu Albania, primul din grupa de calificare pentru EURO 2025. In luna septembrie, echipa naționala…

- UTILIZAT… Vasluianul Louis Munteanu (21 de ani) a revenit la Fiorentina in aceasta vara, dupa ce a caștigat titlul cu Farul Constanța, iar in ultimul amical al echipei antrenate de Vincenzo Italiano, cu Nice (2-1) a jucat mai bine de 30 de minute. La ultimul amical bifat de Fiorentina, caștigat impotriva…

- LA MARE CAUTARE… Vasluianul Louis Munteanu (21 de ani) și-a incheiat perioada de imprumut la Farul Constanța, iar presa italiana anunța ca atacantul este așteptat sa participe la reunirea lotului celor de la Fiorentina. Italienii de la Viola News au anunțat ca Louis Munteanu prezinta interes pentru…

- TUPEU… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit un permis de conducere și o carte de identitate cu insemnele autoritaților romane, false. Astfel, la trecerea frontierii din Vama Albița, s-a prezentat pentru a ieși din Romania, in calitate de pasager…

- DORINȚA… Louis Munteanu, votat cel mai bun tricolor al lunii mai, a oferit un interviu pentru FRF unde a vorbit și despre un posibil debut la prima reprezentativa. Partida dintre Kosovo și Romania se joaca vineri, 16 iunie, chiar de ziua lui Louis Munteanu, cand va implini 21 de ani. Convocat la echipa…

- DORINȚA… Vasluianul Louis Munteanu vrea sa iși faca debutul la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Tanarul atacant al Farului a fost convocat pentru dubla cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Imprumutat de Fiorentina la Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu, 20 de ani, este unul…