- Noul i30 dispune de sisteme avansate de siguranta si de conectivitate, de o gama diversificata de motorizari, dar si de un design nou, aerodinamic. Propulsorul mild hybrid de 48 V contribuie la sporirea eficientei. Incepand cu vara anului 2020, versiunea wagon va fi disponibila cu nivelul de echipare…

- Compania anunța in urma cu doua saptamani ca va prezenta, in premiera mondiala, cea mai accesibila mașina de oraș 100% electrica de pe piața, in data de 3 martie. Prezentarea urma sa aiba loc in cadrul Salonului auto de la Geneva, care a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Ușoara…

- Mercedes-Benz pregatește un eveniment special pentru lansarea lui Clasa E facelift. Nemții vor organiza o conferința de presa care va fi difuzata online in 3 martie, aceasta soluție fiind aleasa ca urmare a deciziei organizatorilor Salonului Auto de la Geneva de a anula evenimentul elvețian. Pentru…

- BMW a pregatit o mulțime de noutați pentru Seria 3. Constructorul german a anunțat in cursul acestei zile ca in cadrul Salonului Auto de la Geneva, fanii marcii bavareze vor face cunoștința cu versiunile plug-in hybrid 330e xDrive Sedan, 330e Touring și 330e xDrive Touring. Tot in cadrul evenimentului…

- Mulliner, divizia de personalizare din cadrul Bentley, a publicat o imagine teaser și un scurt clip video cu viitorul Bacalar. Conform oficialilor producatorului britanic, modelul va fi fabricat manual intr-un numar limitat de exemplare și va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva…

- Apreciat mai ales pentru pretul sau nesperat de mic, Pocophone F1 va avea in cele din urma un succesor, asteptat sub numele Poco X2. Potrivit go4it.ro, noul model Pocophone vine cu hardware substantial imbunatatit. Alaturi de teaser-ul care anunta evenimentul de lansare gazduit pe 4 februarie, Xiaomi…

- Actuala generație Hyundai i30 (foto) a fost prezentata in 2016 in cadrul Salonului Auto de la Paris. Modelul de clasa compacta a reușit sa iasa in evidența mulțumita unui comportament dinamic bun, dar și datorita dotarilor generoase puse la dispoziție de producatorul asiatic. Acum, inginerii, tehnicienii…