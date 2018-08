Selectionatele U15, U17 si U19 se antreneaza sub supravegherea celor trei antrenori ai loturilor, Irina Giurgiu, Alina Mardare si Florin Bugar. De asemenea, este prezent si selectionerul primei reprezentative, Mirel Albon. Principalul scop al acestui cantonament este de a pregati meciurile din cadrul calificarilor care vor avea loc in acesta toamna pentru reprezentativele U17 si U19. In toamna...