Lotul 3 de pe Autostrada Moldovei stagnează din nou! „Telenovela” ultimului lot de pe autostrada moldovei (A7) finanțate de PNRR continua dupa ce turcii de la Tekfen, desemnați anterior caștigatori, turcii de la Nurol au depus contestație la licitația pentru construirea Lotului 3 Pietroasele – Buzau pe segmentul Ploiești – Buzau. Constructorul turc Nurol contesta respingerea ofertei sale și cere ca aceasta sa fie reevaluata. Anterior respingerii ofertei lor ca inacceptabila, turcii de la Nurol fusesera desemnați caștigatori, insa constructorul din Neamț Danlin XXL a formulat contestație, conform economica.net . Ramane de vazut ce se va intampla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

