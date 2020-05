Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile de jocuri de noroc organizate in spatii inchise sunt interzise, ca urmare a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, astfel ca agentiile loto raman inchise…

- Loteria Romana anunta ca agentiile raman in continuare deschise, pana la o data ce va fi comunicata ulterior. ”Urmare a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in…

- Loteria Romana a emis un comunicat prin care anunța ca agențiile loto raman in continuare inchise, pana la o noua decizie a autoritaților. Agențiile loto sunt inchise de pe data de 18 martie. Agențiile loto raman inchise. Acesta este decizia Loteriei Romane, dupa instituirea starii de alerta. ”CN „Loteria…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința teraselor: „In legea aprobata de Parlament exista o prevedere care permite redeschiderea teraselor. Se deschid terasele in perioada starii…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința teraselor:„In legea aprobata de Parlament exista o prevedere care permite redeschiderea teraselor. Se deschid terasele in perioada…

- Agențiile loto se vor redeschide pentru jucatori de luni, 18 mai, data la care se vor relua și plata caștigurilor, iar primele trageri loto vor avea loc joi, 21 mai, se arata intr-o scrisoare interna adresata salariaților Loteriei Romane de catre directorul Sebastian-Iacob Moga.Agențiile au…

- Comitetului National pentru Situatii de Urgenta de urgenta s-a reunit joi si a decis implementarea unui set de restrictii pe perioada Starii de alerta la nivel national: Art.1 Începând cu data de 15.05.2020, se declara Starea de alerta la nivel național, pentru o perioada…

- Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 a fost publicata in Monitorul Oficial. Hotararea…