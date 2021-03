Stiri pe aceeasi tema

- Conform șerifului, jucatorul de golf de 45 de ani era singur in mașina, fiind nevoie de spitalizarea acestuia. Potrivit CNN , automobilul lui Woods a suferit pagube minore. Evenimentul rutier este inca sub invesitgația autoritaților din Los Angeles. Tiger Woods a caștigat pana acum 82 de evenimente…

- Gala Premiilor Oscar 2021, ce va avea loc in data de 25 aprilie, va fi un eveniment live, organizat in format fizic si difuzat din mai multe spatii, a anuntat Academia de film americana (AMPAS). Gala Premiilor Oscar 2021, cel mai important eveniment din industria cinematografiei americane, ar fi trebuit…

- Sase persoane au fost retinute de politia americana luni, dupa ce au vandalizat emblematicul panou din Los Angeles pe care este scris numele "Hollywood". Prin inlocuirea literelor "W" si "D" cu doua litere "B", cuvantul "san" a aparut astfel scris in varful celebrei coline din metropola americana,…

- MAE precizeaza in comunicatul transmis vineri ca testul trebuie facut cu cel mult 72 de ore inainte de intrarea in SUA. Sunt acceptate atat testele moleculare, cat si cele antigen. Documentul care atesta rezultatul negativ al testarii trebuie prezentat in format tiparit.Potrivit informatiilor comunicate…

- Un barbat locuiește de trei luni intr-o zona securizata a aeroportului internațional O'Hare din Chicago, pe motiv ca se teme prea mult de Covid pentru a se intoarce acasa, la Los Angeles, scrie The Guardian. Aditya Singh are 36 de ani și este din California. El a fost arestat in acest week-end, fiind…

- Oficialii din domeniul sanatații din Los Angeles au spus primilor respondenți sa nu mai aduca pacienți adulți care nu pot fi resuscitați la spitale, invocand o penurie de paturi și personal, deoarece ultima creștere COVID-19 a amenințat ca va copleși sistemele de sanatate din al doilea oraș ca marime…

- Cunoscutul jurnalist american Larry King a contractat COVID-19 si este internat in spital de peste o saptamana la Los Angeles, a anuntat sambata CNN, canalul de televiziune american unde a lucrat timp de 25 de ani, noteaza AFP.Larry King, 87 de ani, a fost admis la Cedars Sinai Medical Center, potrivit…

- Cântareața americana și actrița Ariana Grande a dezvaluit ca s-a logodit, anunța BBC.Grande s-a logodit cu agentul sau imobiliar, Dalton Gomez, cântareața postând mai multe fotografii pe Instagram în care se vede un inel cu perle și diamante pe mâna ei stânga.„Pentru…