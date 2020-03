Stiri pe aceeasi tema

- Lorenzo Sanz, fost președinte al lui Real Madrid intre 1995 și 2000, a murit ieri la Madrid din cauza noului coronavirus.Sanz, in varsta de 76 de ani, a intrat marți, 17 martie, intr-un spital, dupa ce starea lui s-a agravat dupa opt zile cu febra.Sanz a fost supus testului Covid-19, care a dat un rezultat…

- Coronavirusul lovește dur in fotbalul italian. Lorenzo Sanz, fost presedinte al clubului Real Madrid, a incetat din viata, sambata, la varsta de 76 de ani, din cauza coronavirusului, informeaza Marca.Sanz a murit la Madrid. Citește și: Raed Arafat ATENȚIONEAZA romanii care se plimba…

- Lorenzo Sanz, omul care a condus-o pe Real Madrid in perioada 1995-2000, a murit la 76 de ani din cauza coronavirusului. Lorenzo Sanz a fost internat marți, 17 martie, dupa ce unul dintre fiii sai a observat temperatura ridicata, unul dintre simptomele COVID-19. Situația lui s-a inrautațit de la o zi…

- Alți cinci medici italieni au murit din cauza coronavirusului, numarul doctorilor care si-au pierdut viata ajungand la 13. Informatiile oficiale arata ca 2.829 de angajati din sanatate au fost deja infectati, transmite Mediafax

- Lorenzo Sanz, 76 de ani, cel care a condus Real in perioada 1995-2000, este la terapie intensiva, a anunțat presa spaniola, anunțand ca starea sa este grava, dupa ce a suferit complicații din cauza coronavirusului. CORONAVIRUS / Espanyol are 6 jucatori și antrenori atinși de COVID-19 Un fost președinte…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.