- Perechea Su-Wei Hsieh / Elise Mertens s-a calificat în semifinalele de la Indian Wells, iar la finalul partidei sportiva din Taiwan a uimit asistența în momentul interviului de pe teren.Su a aparut purtând pe cap un dinozaur verde, iar gestul sau a provocat multe zâmbete…

- Știți ca vom avea parte de prima intalnire dintre Simona Halep și Emma Raducanu? Acum știți, dar nu știți sigur. Fiindca am forțat eu un pic lucrurile, confundand intenționat dorința cu realitatea. Totuși, cand veți vedea despre ce e vorba, cred ca ma veți ierta... Turneul de la Indian Wells, ...

- Bielorusa Aryna Sabalenka (23 de ani, 2 WTA) a anunțat ca nu va participa la turneul de la Indian Wells. Jucatoarea din Belarus a anunțat ca a fost depistata cu coronavirus și se afla in izolare, astfel ca va rata prezența la turneul american, la care nu vor participa nici Ashleigh Barty (25 de ani,…

- Lista marilor absențe de la Indian Wells, ediția din 2021, a fost completata cu înca o câștigatoare de Grand Slam. Astfel, organizatorii au anunțat ca Sofia Kenin (9 WTA) nu va lua parte la întrecerea din deșertul californian.Ashleigh Barty (lidera mondiala), Naomi Osaka (fosta…

- Emma Raducanu, jucatoarea momentului din tenisul mondial, a primit un wild card pentru turneul de la Indian Wells, au anunțat, marți, organizatorii competiției din deșertul californian."Un debut în deșert pe care nu vei dori sa-l ratezi. Ne vedem în Tennis Paradise, Emma Raducanu!",…

- Ashleigh Barty, locul unu mondial în clasamentul WTA, nu va lua parte la turneul de la Indian Wells, potrivit organizatorilor competiției din luna octombrie. Organizatorii au anunțat pe rețelele de socializare ca Barty nu va lua parte la turneul din California. Motivul deciziei…

- La revenirea in ring dupa zece ani, fostul campion mondial de box Evander Holyfield a suferit o infrangere umilitoare, fiind invins prin KO tehnic in prima repriza de luptatorul brazilian de arte martiale mixte Vitor Belfort, sambata seara in Florida, SUA, informeaza Agerpres . Dupa o adevarata ploaie…

- Television Academy a anuntat ca va cere tuturor participantilor la ceremoniile Emmy de anul acesta dovada vaccinarii anti-Covid, potrivit news.ro. Organizatia se alatura astfel numeroaselor entitati de la Hollywood care au luata aceasta masura. Cea de-a 73-a editie a Primetime Emmy…