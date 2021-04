Loredana Groza a semnat un contract muzical alaturi de 10 dintre cei mai cunoscuti manelisti din Romania si a lansat joi, 22 aprilie, pe Youtube, videoclipul piesei „Fericire”. Florin Salam, Vali Vijelie, Jador si Jean de la Craiova se numara printre artistii pe care Costi Ionita i-a convins sa colaboreze la proiectul muzical inedit. Piesa […] The post Loredana, in topuri dupa ce a lansat o piesa cu manelistii Salam, Jador și Vali Vijelie: “Muzica e un limbaj universal” first appeared on Suceava News Online .