Loredana Groza șochează din nou cu un decolteu scandalos Loredana Groza se afișeaza tot mai provocator de ceva timp incoace, așa ca nu ar trebui sa ne surprinda apariția ei din videoclipul piesei „Dependența mea”, pe care o canta alaturi de trupa Voltaj. In videoclip, ea apare intr-o rochie deosebit de decoltata, care concureaza cu cea purtata de artista la „Gala din inima pentru viitor”, cu care a facut furori recent. „Muzica creeaza dependența”, a zis Loredana, cand și-a anunțat colaborarea cu Voltaj. „Ma bucur ca am colaborat cu Voltaj și ca putem sa impartașim o poveste despre iubire și ale ei taine. Lasați-va purtați de ea și iubiți necondiționat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza a inceput saptamana in forța, in cadrul emisiunii matinale de la Antena 1, unde a fost prezenta pentru a promova noua piesa alaturi de Voltaj, „Dependența mea”. Și de aceasta data, interpreta a surprins cu ținuta aleasa. Loredana Groza are 50 de ani insa arata din ce in ce mai bine și…

- Loredana Groza a fost prezenta, luni dimineața, la ”Neatza cu Razvan si Dani”, pentru a promova noua piesa alaturi de Voltaj = ”Dependența mea”. Apariția sa a șocat fanii, care i-au lasat zeci de comentarii pe rețelele sociale. Loredana Groza, apariție șoc la o emisiune tv Loredana Groza (49 de ani)…

- Cu doar cateva saptamani inainte de concertul aniversar de la Sala Polivalenta, Voltaj iși unește forțele cu Loredana, un icon al muzicii romanești, pentru o colaborare de excepție și lanseaza „Dependența mea”, o piesa plina de sensibilitate ce vorbește despre o dragoste pasionala, mistuitoare. „«Dependența…

- Nu este prima data cand Loredana Groza demonstreaza tuturor ca varsta este doar un numar. Aproape de 50 de ani, frumoasa cantareata isi mentine un corp de invidiat, care arata mai degraba ca al unei adolescente. Vedeta si-a uimit fanii cu ce exercitii complicate poate sa faca in sala de sport.

- Suporterii lui Poli Iași care au cumparat abonamente vor putea vedea urmatoarele 4 meciuri de „acasa” ale echipei doar daca-și platesc drumul pana la Botoșani. Inglodat in datorii, clubul nu le poate asigura transportul. Poli Iași - Hermannstadt, meciul din etapa a 9-a a Ligii 1, se joaca duminica,…

- Loredana arata spectaculos la plaja, la aproape 50 de ani! Loredana Groza arata in prezent mai bine decat in urma cu zece ani. Artista a postat pe paginile sale de socializare o serie de fotografii realizate in timpul vacantei petrecuta in Grecia. Fanii solistei au apreciat cu mii de like-uri instantaneele…

- Gabi Lunca, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica de petrecere de la noi din țara, va canta pe scena Festivalului Cerbul de Aur 2019, in aceeași seara cu Loredana groza, artista cu care s-a judecat timp de șase ani din cauza unei piese. Gabi Lunca va canta in spectacolul folcloric organizat…