Stiri pe aceeasi tema

- Anii de cand Denisa Raducu a murit tot trec, insa apropiații nu o pot uita și se roaga, in fiecare zi, pentru sufletul ei. Regretata artista a ținut un secret neașteptat, timp de zece ani. Avea cateva obiecte la care nu renunța niciodata, iar unul dintre ele se afla chiar la mormantul ei.

- Loredana Groza are de ce sa fie mandra! Cantareata are o familie harnica, demna de toata lauda! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro cu fiica artistei, Elena, si cu fratele acesteia, Cristi, stau marturie!

- Anii trec, dar Pamela Anderson nu pare a simti acest lucru. Actrita intinereste pe zi ce trece si da clasa multor domnisoare. Vedeta are un corp ce tinde spre perfectiune, iar barbatii innebunesc atunci cand o vad.

- Loredana Groza face si face si innebuneste barbatii cu aparitiile ei. La varsta de 50 de ani, vedeta are corp de adolescenta, iar asta se pare ca ii prinde foarte bine artistei. Se simte ca o pustoaica, iar admiratorii sunt in delier atunci cand vedeta isi face aparitia.

- Baimarenii au redescoperit vineri super hiturile ”Sa nu-mi iei niciodata dragostea”, ”Ochii tai”, ”Vine o zi”, ”Si baietii plang cateodata”, ”Ti-am dat un inel”. Muzica holografilor a traversat generatii, Dan Bittman, Edi Petrosel, Mugurel Vrabete, Tino Furtuna si Romeo Dediu au venit in Baia Mare cu…

- Verzii suceveni considera ca activitatea politica a lui Mircea Diaconu in Parlamentul European ”a fost una mediocra, lipsita de acuratețe, intoarsa mai mult spre zona interesului personal”. ”Nu am vazut sau nu am auzit ca dl.Diaconu sa faca ceva extraordinar in cei 5 ani cat a activat in Parlamentul…