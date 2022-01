Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul de saptamana trecuta din vacanța, Anda Adam are din nou probleme. Vedeta și-a anunțat fanii ca a ramas blocata sus pe munte și ca așteapta un utilaj pentru a putea sa o duca inapoi la hotel.

- Anda Adam pare cea mai fericita femeie din lume alaturi de logodnicul ei, Yosif Eudor Mohaci. Frumoasa vedeta pare ca a uitat de scandalul in care a fost implicata la Poiana Brașov, iar acum se bucura de vacanța. Cantareața a postat o fotografie alaturi de iubitul ei și cu siguranța ca blondina nu mai…

- Nick Casciaro a caștigat „X Factor” 2021, sezonul 10 . Italianul a facut show in emisiunea de la Antena 1 alaturi de Loredana Groza, cea care i-a fost mentor in concurs. Acum, dupa marea finala, fanii emisiunii s-au aratat nemulțumiți ca un strain a luat marele premiu in valoare de 50.000 de euro, nu…

- Andreea Banica a trait momente ingrozitoare in aeroport. Vedeta a povestit ce s-a intamplat cand a ajuns pe aeroportul din Egipt, acolo unde și-a petrecut vacanța. Andreea Banica a trecut prin momente de groaza Cantareața a fost in vacanța in Egipt, dar o intamplare petrecuta pe aeroport a lasat-o cu…

- Astazi se implinesc 6 ani de la tragedia din Colectiv care a șocat o țara intraga, iar Loredana Groza a postat recent pe pagina sa de Instagram un videoclip de-a dreptul emoționant. Vedeta și-a dorit sa aduca tribut celor morți, iar alaturi de mai mulți cantareți au cantat o piesa a celebrei trupe Goodbye…

- Adela Popescu le-a facut o marturisire fanilor de pe Instagram și i-a anunțat ca in acest weekend va pleca la munte alaturi de toata familia. Ei bine, belele se țin lanț de prezentatoarea TV, astfel ca, pe graba fiind, soția lui Radu Valcan a uitat sa puna cateva lucruri esențiale in bagaj.