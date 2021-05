Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Moraru a ajuns ținta criticilor de pe rețelele de socializare, in urma unui interviu facut cu Oana Roman. Fosta soție a lui Marius Elisei și-a asumat intreaga vina și i-a transmis omului de radio un mesaj emoționant, prin care și-a aratat regretul.

- Antonia a devenit ținta criticilor de pe rețelele de socializare, dupa ce a postat o fotografie din sala de sport. Iubita lui Alex Velea a fost pusa la zid de fani, care au sarit ca arși in urma unui detaliu.

- Bianca Dragușanu continua sa faca valva in mediul online, iar de aceasta data este vorba despre felul in care se poarta cu fiica ei, Sofia. Blondina a fost acuzata de fani ca a facut un gest nepotrivit, anume acela de a-și pupa fiica direct pe buze in timpul unui story de pe Instagram.

- Mihai Albu și Silviana Riciu au fost recent ținte ale unor escrocherii in mediul online. Designerul de incalțaminte și interpreta de muzica populara au povestit cum era cat pe ce sa ramana fara bani in cpnturile persoanle din cauza hackerilor. Mihai Albu a explicat ca a primit un e-mail in care a fost…

- Mirela Banias de la Insula Iubirii da dovada de sinceritate și recunoaște ca a trecut de mai multe ori pragul medicului estecian. La ce intervenții a recurs bruneta? Chiar ea le-a spus celor care o indragesc.

- Echipa New York Rangers, din Liga Nationala de Hochei a Statelor Unite, a anuntat, luni, ca atacantul vedeta rus Artemi Panarin este tinta unei acuzatii inventate, referitoare la agresarea unei femei in urma cu un deceniu, din cauza sprijinului sau declarat pentru criticul Kremlinului Aleksei Navalnii,…

- Demi Moore, in varsta de 58 de ani, a fost de nerecunoscut la Saptamana Modei din Paris. Actrita din filmul ”Striptease” sau ”Fantoma mea iubita” a defilat miercuri, la Saptamana Modei din Paris, in cadrul prezentarii colectiei primavara-vara a casei de moda Fendi. Fanii au observat faptul ca actrița…