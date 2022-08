In memoriam: Cik Damadian, somitatea care a portretizat alte somitati

Dincolo de interesul pentru artele plastice, gasim la Damadian serioase preocupari de studiu in domeniul fizicii, matematicii, biologiei, lingvisticii. In urma cu 103 ani se nastea in Constanta, Cik Damadian, talentat grafician, caricaturist, dar si excelent portretist.… [citeste mai departe]