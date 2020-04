Peste 42.000 de produse au fost donate de L'Oreal Romania spitalelor de boli infectioase din tara, iar mai mult de 7,5 tone de gel pentru curatarea mainilor pe baza de alcool vor ajunge la spitale, farmacii si retelele alimentare, a anuntat, joi, producatorul de cosmetice, intr-un comunicat transmis AGERPRES. In acelasi timp, compania va sprijini IMM-urile din reteaua de distributie, astfel ca saloanelor si magazinelor mici de produse cosmetice li se va permite amanarea platii facturilor curente pana in momentul in care isi vor redeschide afacerea. Potrivit sursei citate, in aceasta perioada,…